2019-06-26T17:25:53+03:00
Общество

Известный всему миру музыкант Михаил Казиник гуляет по КМВ

Звезда TED прибыл в Железноводск
Полина ШАПОШНИКОВА
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Знаменитость высшего общества Михаил Казиник приехал в Железноводск. Михаил распространил свои таланты почти во все сферы искусства: писательство, музыку, философию, культурологию. Он получил право выступить с лекцией в TED, популярном американском фонде, прославившемся своими лекциями с известными людьми на весь мир.

Казиник изучает Железноводск в качестве туриста, он выпил знаменитые минеральные воды и сфотографировался с достопримечательностями. А 30 лет назад он приезжал с концертом в Пушкинскую галерею.

ИСТОЧНИК KP.RU

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