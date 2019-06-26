2019-06-26T17:40:11+03:00
Общество

В Предгорном районе магазин приезжает на дом

Магазин на колесах работает в Предгорном районе
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Предгорном районе больше 20 лет работает выездной социальный магазин. У него есть график, согласно которому он привозит пенсионерам и инвалидам, малоимущим семьям нужные им товары. Нужно только подать заявку заранее. Товар продается по закупочным ценам. Отделение торгово обслуживания каждый год наращивает количество покупателей. Ассортимент товаров расширяется и пользуется спросом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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