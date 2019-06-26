На Ставрополье предложили торговать жильем только психически здоровым

СЕГОДНЯ 17:51 2019-06-26T17:51:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В правительстве края прозвучала мысль о введении обязательного психиатрического освидетельствования перед продажей недвижимости, сообщает «Newstracker» со ссылкой на депутата Александра Сысоева. Он объяснил инициативу так:

«Если мы получаем права или оружие покупаем, или храним, то мы сдаем в том числе и документы о состоянии нашего здоровья (это психо, нарко и прочее). Зачастую при продаже объектов впоследствии возникает вопрос и оспаривается заинтересованными лицами (в первую очередь близкими родственниками) действия кого-либо из продавцов, которые по состоянию своего здоровья на момент сделки по медицинским показаниям не могли давать отчет в совершении таких сделок в полном объеме».

Однако коллеги депутата не поддержали, отринув путь на лишнюю бюрократию.

ИСТОЧНИК KP.RU