На Ставрополье предложили торговать жильем только психически здоровым
В правительстве края прозвучала мысль о введении обязательного психиатрического освидетельствования перед продажей недвижимости, сообщает «Newstracker» со ссылкой на депутата Александра Сысоева. Он объяснил инициативу так:
«Если мы получаем права или оружие покупаем, или храним, то мы сдаем в том числе и документы о состоянии нашего здоровья (это психо, нарко и прочее). Зачастую при продаже объектов впоследствии возникает вопрос и оспаривается заинтересованными лицами (в первую очередь близкими родственниками) действия кого-либо из продавцов, которые по состоянию своего здоровья на момент сделки по медицинским показаниям не могли давать отчет в совершении таких сделок в полном объеме».
Однако коллеги депутата не поддержали, отринув путь на лишнюю бюрократию.
ИСТОЧНИК KP.RU