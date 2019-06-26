Нового главу Ингушетии представят в четверг

СЕГОДНЯ 22:27 2019-06-26T22:29:04+03:00

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Представление временно исполняющего обязанности главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова состоится в четверг на главной площади Магаса. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе правительства региона. В торжественной церемонии будут принимать участие полпред президента в СКФО Александр Матовников и бывший глава Юнус-Бек Евкуров.

В среду вечером Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего прокурора (2004-2007) республики Махмуда-Али Калиматова на должность главы Ингушетии. Ранее сообщалось, что официальные выборы могут состояться в сентябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU