Кадыров пожелал удачи новому главе Ингушетии

СЕГОДНЯ 22:48 2019-06-26T22:48:57+03:00

Не обделил вниманием глава Чечни и своего бывшего коллегу Евкурова

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Рамзан Кадыров прокомментировал назначение Махмуд-Али Калиматова на пост временно исполняющего обязанности главы Республики Ингушетия. Глава Чеченской Республики пожелал новому коллеге успехов на временно вверенном ему посту.

— Сегодня Президент России принял досрочную отставку Главы Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова. Уверен, что Юнус-Бек Баматгиреевич будет и далее трудиться во благо России и родной Ингушетии. Владимир Владимирович назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. Я желаю Махмуд-Али Макшариповичу успехов в решении задач дальнейшего социально-экономического развития Ингушетии, достижения стабильности и единства общества.

Юнус-Бек Евкуров возглавлял Республику Ингушетия с осени 2008 года. Под его руководством в регионе был побеждён терроризм и начала возрождаться экономика. Несмотря на эти достижения, после подписания соглашения об обмене территориями между Ингушетией и Чечнёй, авторитет Евкурова стал падать. В своём заявлении перед уходом, глава республики подчеркнул, что «народ разобщён».

В среду президент подписал прошение об отставке и назначил Махмуд-Али Калиматова врио главы Ингушетии.

ИСТОЧНИК KP.RU