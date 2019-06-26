2019-06-26T22:48:57+03:00
Политика

Кадыров пожелал удачи новому главе Ингушетии

Не обделил вниманием глава Чечни и своего бывшего коллегу Евкурова
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Рамзан Кадыров прокомментировал назначение Махмуд-Али Калиматова на пост временно исполняющего обязанности главы Республики Ингушетия. Глава Чеченской Республики пожелал новому коллеге успехов на временно вверенном ему посту.

— Сегодня Президент России принял досрочную отставку Главы Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова. Уверен, что Юнус-Бек Баматгиреевич будет и далее трудиться во благо России и родной Ингушетии. Владимир Владимирович назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. Я желаю Махмуд-Али Макшариповичу успехов в решении задач дальнейшего социально-экономического развития Ингушетии, достижения стабильности и единства общества.

Юнус-Бек Евкуров возглавлял Республику Ингушетия с осени 2008 года. Под его руководством в регионе был побеждён терроризм и начала возрождаться экономика. Несмотря на эти достижения, после подписания соглашения об обмене территориями между Ингушетией и Чечнёй, авторитет Евкурова стал падать. В своём заявлении перед уходом, глава республики подчеркнул, что «народ разобщён».

В среду президент подписал прошение об отставке и назначил Махмуд-Али Калиматова врио главы Ингушетии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Политика на Северном Кавказе »

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Дагестане ищут пропавшую красотку
Нового главу Ингушетии представят в четверг
На Ставрополье предложили торговать жильем только психически здоровым
В Предгорном районе магазин приезжает на дом
Жители Ставрополя не верят в благотворительность
Известный всему миру музыкант Михаил Казиник гуляет по КМВ
Полиция Дагестана нашла большой схрон с боеприпасами и пулеметом
Закрытые детдома на Ставрополье стали детскими садами
Глава Северной Осетии удостоен Благодарственного письма Владимира Путина
Непрофессионализм жителя Северной Осетии повлекли смерть молодой женщины
Ставропольские почтальоны быстрее дагестанских
В Пятигорске польский пианист сыграет за спасибо
Ненастье обесточило села в двух районах Дагестана
Ольга Кортункова зашла поскандалить в ставропольский МФЦ
Уроженцы Дагестана устроили в Санкт-Петербурге драку с перестрелкой и жертвами
Видео горящего автомобиля в Пятигорске попало в соцсети
Появилось видео с пожара на 110 га пшеничного поля Ставрополья
В Дагестане перевозчиков наказали за резкий подъем цен
На Ставрополье пропавшего мужчину нашли в черной "Приоре" мертвым
Законопроект об оборонявших Дагестан внесли в Госдума
В Невинномысске «расчленяют» городские велосипеды
Мобильный гид водит экскурсии по Железноводску
Уроженца Дагестана осудили за перевод денег террористам по просьбе родственника