Эвелине Бледанс после тренировок в Кисловодске понадобилась капельница

СЕГОДНЯ 00:46 2019-06-27T00:46:52+03:00

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Несколько дней назад актриса Эвелина Бледанс приехала в Кисловодск.

- 20-23 июня - время силы, время, когда все природные энергии активируются, они способны поддержать и обновить энергетику человека. В эти дни я уединилась в Кисловодске, чтобы направить все помыслы на осуществление задуманного, - объяснила цель своего визита актриса.

И вот неожиданно в череде фотографий, сделанных во время занятий йогой и спа-процедур, появился снимок Бледанс под капельницей. «Что случилось?», «Надеемся, это профилактические процедуры?» - взволнованно писали полконники. Актриса, конечно, находится в прекрасной физической форме, но весной ей исполнилось 50 лет - мало ли что...

bledans Эвелина Бледанс под капельницей в Кисловодске

Бледанс заверила, что с ней все хорошо, ей просто делают внутривенную озонотерапию - популярную в медицине и косметологии процедуру для укрепления иммунитета, улучшения метаболизма и в целом оздоровления организма. Свое состояние она в шутку охарактеризовала как «синдром Бари», намекнув на отца-основателя «На-На» Бари Алибасова, которого врачи заподозрили в инсценировке отравления жидкостью для очистки труб. Сын продюсера регулярно публиковал фото и видео из реанимации, где его отец провел две недели, после чего неожиданно выписался - слишком бодрым и веселым для такого страшного диагноза.

Кстати, недавно в Кисловодске отдыхала другая знаменитость - певица Катя Лель. Здесь ей удалось снять на видео НЛО.

ИСТОЧНИК KP.RU