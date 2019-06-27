Ставрополец стал миллионером на обналичивании денег
Жителя Нефтекумска ждет суд за незаконные банковские операции. Мужчина брал безналичные деньги от юридических и физических лиц, которые желали бы их обналичить, и переводил на счета подконтрольных организаций. Деньги якобы шли на оплату строительных материалов по договорам поставки. Но договоры были фиктивными, а обвиняемый заработал на мнимых сделках около 3 млн рублей. Его зарплата была процентом от суммы обналиченных денег.
Проведено 15 обысков в доме обвиняемого, наложен арест на расчетные счета в банках мужчины. Суд Ставрополя рассмотрит дело, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU