Самоисцелению учат пациентов психиатрической клиники Ставрополя
Звуки собственного голоса лечат пациентов
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В психиатрической больнице Ставрополя проводится необычный тренинг: звукотерапия с использованием собственного голоса. Все желающие два раза в месяц могут прийти на занятия бесплатно. Катерина Ли ведет терапию с Клубом пациентов, усаживая всех в круг и заставляя воспроизводить разные звуки. Вибрации тела помогают раскрыть голос и снять стресс. Люди с не вполне здоровой психикой нуждаются в такой «йоге голоса», пишет «Победа26» приводя цитату тренера.
ИСТОЧНИК KP.RU