Самоисцелению учат пациентов психиатрической клиники Ставрополя

СЕГОДНЯ 09:32 2019-06-27T09:34:42+03:00

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В психиатрической больнице Ставрополя проводится необычный тренинг: звукотерапия с использованием собственного голоса. Все желающие два раза в месяц могут прийти на занятия бесплатно. Катерина Ли ведет терапию с Клубом пациентов, усаживая всех в круг и заставляя воспроизводить разные звуки. Вибрации тела помогают раскрыть голос и снять стресс. Люди с не вполне здоровой психикой нуждаются в такой «йоге голоса», пишет «Победа26» приводя цитату тренера.

ИСТОЧНИК KP.RU