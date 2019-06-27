2019-06-27T09:34:42+03:00
Здоровье

Самоисцелению учат пациентов психиатрической клиники Ставрополя

Звуки собственного голоса лечат пациентов
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В психиатрической больнице Ставрополя проводится необычный тренинг: звукотерапия с использованием собственного голоса. Все желающие два раза в месяц могут прийти на занятия бесплатно. Катерина Ли ведет терапию с Клубом пациентов, усаживая всех в круг и заставляя воспроизводить разные звуки. Вибрации тела помогают раскрыть голос и снять стресс. Люди с не вполне здоровой психикой нуждаются в такой «йоге голоса», пишет «Победа26» приводя цитату тренера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ставрополе ищут 7-летнего ребенка
Пятигорск сорвал план по курортному сбору
Град, шквал и ливень обрушатся на Ставрополье на выходных
Наркоторговцев из Дагестана задержали с крупной партией опиума
Вячеслав Битаров: «Нацпроект «Безопасные и качественные дороги» - важный фактор регионального развития»
Деловой халяль: бизнесмены Ставрополья планируют завоевать нишу
Сотрудников МВД из Чечни, убивших террориста, представили к наградам
Самая крупная школа Ставрополья откроется 1 сентября
Экс-глава Ингушетии станет вторым главой министерства обороны страны
В Дагестане выявили мошенничество с крупной суммой денег
Полиция разберется в ситуации с жестоким избиением в Ставрополе
Ставрополец пытался убить мать из-за наследства
Ставрополец стал миллионером на обналичивании денег
Эвелине Бледанс после тренировок в Кисловодске понадобилась капельница
Кадыров пожелал удачи новому главе Ингушетии
В Дагестане ищут пропавшую красотку
Нового главу Ингушетии представят в четверг
На Ставрополье предложили торговать жильем только психически здоровым