Ставрополец пытался убить мать из-за наследства
Наследство стало причиной покушения на убийство
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56-летний мужчина из Зеленокумска пытался убить мать из-за наследства. 5 апреля этого года он поссорился с 79-летней женщиной и избил ее по лицу кулаками, после чего стал душить подушкой. Женщина пообещала сыну 150 тысяч рублей и квартиру за то, чтобы он оставил ее в живых. Потом женщина обратилась в правоохранительные органы. Расследование уголовного дела завершено и будет передано в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU