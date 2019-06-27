2019-06-27T09:41:29+03:00
Происшествия

Ставрополец пытался убить мать из-за наследства

Наследство стало причиной покушения на убийство
Полина ШАПОШНИКОВА
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56-летний мужчина из Зеленокумска пытался убить мать из-за наследства. 5 апреля этого года он поссорился с 79-летней женщиной и избил ее по лицу кулаками, после чего стал душить подушкой. Женщина пообещала сыну 150 тысяч рублей и квартиру за то, чтобы он оставил ее в живых. Потом женщина обратилась в правоохранительные органы. Расследование уголовного дела завершено и будет передано в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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