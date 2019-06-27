2019-06-27T10:54:54+03:00
Общество

Экс-глава Ингушетии станет вторым главой министерства обороны страны

Его назначат заместителем Шойгу
Антон ШАПОВАЛОВ
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Экс-глава Ингушетии станет вторым главой министерства обороны страныЭкс-глава Ингушетии станет вторым главой министерства обороны страныФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новый пост в министерстве обороны России. Его поставят заместителем Шойгу, передает "Ъ" в четверг.

Напомним, 26 июня Владимир Путин принял отставку Евкурова с поста главы Ингушетии и заменил его Махмуд-Али Калиматовым. На встрече с президентом они обсудили итоги 11-летнего правления экс-руководителя.

Также бывший и нынешний главы встретились с полпредом президента в СКФО Александром Матовниковым. Они побеседовали о том, как нужно развивать республику, чтобы объединить разобщенный народ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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