Экс-глава Ингушетии станет вторым главой министерства обороны страны
Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новый пост в министерстве обороны России. Его поставят заместителем Шойгу, передает "Ъ" в четверг.
Напомним, 26 июня Владимир Путин принял отставку Евкурова с поста главы Ингушетии и заменил его Махмуд-Али Калиматовым. На встрече с президентом они обсудили итоги 11-летнего правления экс-руководителя.
Также бывший и нынешний главы встретились с полпредом президента в СКФО Александром Матовниковым. Они побеседовали о том, как нужно развивать республику, чтобы объединить разобщенный народ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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