Самая крупная школа Ставрополья откроется 1 сентября
В Ставрополе осенью заработает школа на 1550 мест
Фото: пресс-служба администрации
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На юго-западе Ставрополя 1 сентября откроется школа на 1550 мест. Она станет самой крупной в крае. Школа вместит три спортзала, один тренажерный, актовый зал на 550 мест, столовую. На территории учреждения разбито футбольное поле с газоном и системой автополива и игровая зона для малышей.
Откроют свои двери для детей и два сада на 160 мест каждый. Один появится в 204-м квартале на улице Серова, второй — на проспекте Российском.
На улице Тюльпановой строится сад, рассчитанный на 280 детей, он будет сдан весной 2020 года, сообщили в пресс-службе администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU