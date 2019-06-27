Деловой халяль: бизнесмены Ставрополья планируют завоевать нишу

СЕГОДНЯ 11:32 2019-06-27T11:32:04+03:00

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Предпринимателей Ставрополья приглашают на семинар о продукции по стандарту «Халяль». Министр экономическрго развития края Сергей Крынин отметил, что это перспективное направление для края, так как в мире около 1,7 млрд рублей, которые покупают халяльную продукцию. Бизнес края может выйти не только на внутренние рынки, но и на международные.

Перспективы сотрудничества с арабскими странами и особенности производства халяльной продукции в Железноводске обсудят 3 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU