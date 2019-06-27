Вячеслав Битаров: «Нацпроект «Безопасные и качественные дороги» - важный фактор регионального развития»

СЕГОДНЯ 11:34 2019-06-27T11:34:25+03:00

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Глава РСО - Алания Вячеслав Битаров дал интервью телеканалу «Россия-24» перед заседанием Государственного совета, посвящённого вопросам развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения.

Заседание состоялось под председательством президента России Владимира Путина, и в мероприятии участвовали руководители федеральных органов исполнительной власти и главы субъектов РФ.

- Необходимо уделять больше внимания вопросам качества дорог. Состояние дорожной сети охватывает многочисленные сферы жизнедеятельности, и качественная автомобильная магистраль будет способствовать укреплению безопасности, кардинальному снижению количества дорожно-транспортных происшествий. Говоря о развитии республики, качественные дороги, безусловно, повысят туристическую привлекательность нашей республики, – подчеркнул Глава РСО - Алания.

Руководитель республики также напомнил, что заседанию Госсовета предшествовал двухдневный семинар-совещание с участием глав российских регионов, что позволило выработать ряд действенных предложений, направленных на системные изменения в дорожном хозяйстве страны.

- Достигнута договоренность с организаторами этого семинара-совещания, и в ближайшее время они приедут в Северную Осетию для проведения аналогичного мероприятия с руководителями органов исполнительной власти и местного самоуправления. Такой семинар-совещание нам необходим ввиду его очевидной эффективности, исходя из масштабного уровня задач в области дорожного хозяйства, которые нам нужно решать в этом году, - сказал Вячеслав Битаров.

В рамках реализации национального проекта большие объёмы работ в 2019 году предстоит выполнить дорожникам нашей республики. Финансирование работ в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» в этом году составит 732, 5 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - 537,5 млн рублей и 195,0 млн рублей из республиканского бюджета.

За счёт этих средств будет отремонтировано 7 км региональных дорог и 33,5 км дорог во Владикавказе. Строители сосредоточат свои силы и технику на 25 улицах столицы республики и приведут их в нормативное состояние. Кроме того, предстоит ремонт дорог в Беслане, в селениях Октябрьское и Михайловское.

ИСТОЧНИК KP.RU