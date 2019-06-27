Наркоторговцев из Дагестана задержали с крупной партией опиума

СЕГОДНЯ 11:55 2019-06-27T11:55:53+03:00

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Сотрудники МВД по Дагестану из отдела по борьбе с наркотрафиком вместе с ФСБ пресекли поставку крупной партии наркотиков. Участников сбыта задержали, передает пресс-служба МВД России.

На одной из улиц Дербента полицейские остановили грузовик. Под ее обшивкой поисковые собаки обнаружили девять свертков с опиумом. Общий вес наркотиков превышает один килограмм. Как говорится в сообщении, сбытчик вез товар в другой субъект, чтобы там его реализовать. Водителя задержали.

Позже оперативники провели операцию по поимке еще четверых человек, которые последние несколько месяцев сбывали около 300 граммов опиума. Квартиру задержанных обыскали и нашли там 400 граммов опиума, а также патроны к оружию.

Водителя, который вез наркотики в соседний регион, привлекли к уголовной ответственности по четвертой части 228 статьи и третьей части 229 статьи. Другим участникам наркотрафика вменяют первую часть 222 статьи и четвертую часть 228 статьи УК РФ. Сейчас все фигуранты арестованы, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU