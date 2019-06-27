2019-06-27T12:29:59+03:00
Общество

Град, шквал и ливень обрушатся на Ставрополье на выходных

МЧС распространило экстренное предупреждение о надвигающейся на регион непогоде
Андрей ЗОБОВ
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Град и грозы придут на СтавропольеГрад и грозы придут на СтавропольеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На выходных на Ставрополье обрушится настоящее стихийное бедствие: град, шквал, ливневые дожди, и ветер до 23 метров в секунду. Экстренное предупреждение распространило региональное управление МЧС.

— В период с 28 по 30 июня местами по краю ожидаются сильные ливневые дожди, град и шквальный ветер с порывами до 20-23 метров в секунду, — говорится в сообщении экстренного ведомства.

Спасатели просят жителей края быть осторожнее: в пятницу и на выходных воздержаться от прогулок, не подходить близко к деревьям во избежание падения веток, не выезжать на машине за город. Стихия может вызвать и другие ЧП, среди которых подтопление, обрыв линий ЛЭП, а также повреждение других коммуникаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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