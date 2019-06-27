2019-06-27T13:11:11+03:00
Происшествия

В Ставрополе ищут 7-летнего ребенка

Мальчик вышел из дома утром и не вернулся
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: Поисковый отряд Лиза Алерт Ставропольский крайФото: Поисковый отряд Лиза Алерт Ставропольский край
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В Ставрополе с утра ищут 7-летнего мальчика. Тимур Нагеев пропал 27 июня, выйдя из дома около 6:20, с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Дом находится в районе 29-1 школы. К поиску подключились сотрудники полиции и добровольцы.

Мальчик худощавого телосложения, со светлыми короткими волосами и голубыми глазами, рост 125 сантиметров. Был одет в красную футболку, голубые шорты, темно-синие кроссовки, белую кепку. Просьба к тем, кто располагает информацией о местонахождении ребенка, позвонить по телефону: 8(8652)30-50-70, 02, (102 с мобильного телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU

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