В Ставрополе ищут 7-летнего ребенка
Мальчик вышел из дома утром и не вернулся
Фото: Поисковый отряд Лиза Алерт Ставропольский край
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В Ставрополе с утра ищут 7-летнего мальчика. Тимур Нагеев пропал 27 июня, выйдя из дома около 6:20, с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Дом находится в районе 29-1 школы. К поиску подключились сотрудники полиции и добровольцы.
Мальчик худощавого телосложения, со светлыми короткими волосами и голубыми глазами, рост 125 сантиметров. Был одет в красную футболку, голубые шорты, темно-синие кроссовки, белую кепку. Просьба к тем, кто располагает информацией о местонахождении ребенка, позвонить по телефону: 8(8652)30-50-70, 02, (102 с мобильного телефона).
ИСТОЧНИК KP.RU