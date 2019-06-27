СЕГОДНЯ 13:37 2019-06-27T15:53:01+03:00

Ставропольский край попал в топ-5 самых платежеспособных регионов за ЖКХ Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

А вот в черном рейтинге «засветилась» Ингушетия

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Ставрополье — в пятерке регионов с самыми дисциплинированными плательщиками за услуги ЖКХ . Средний уровень оплаты за прошлый год составил 98,36%. Всего в России счет за услуги составил 2,6 трлн рублей, оплачено — 2, 5 трлн рублей.

Среди самых ответственных регионов также Астраханская область, Санкт-Петербург, Белгородская область, Краснодарский край.

Не спешили платить по счетам жители Чукотки, Ингушетии, Мурманской области, Камчатского края и Республики Коми.

«В Ставропольском крае традиционно высокий уровень платёжной дисциплины за жилищно-коммунальные услуги. С нашей стороны, главная задача – оправдать доверие потребителей и работать над повышением качества этих услуг», – приводит цитату министра жилищного хозяйства Ставропольского края Романа Марченко «СвоёТВ».

ИСТОЧНИК KP.RU