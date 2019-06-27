Кадыров побратался с третьим возможным преемником Путина

СЕГОДНЯ 14:33 2019-06-27T14:33:53+03:00

Он назвал его истинным патриотом

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Глава Чечни Рамзан Кадыров на свой страницу в соцсетях выложил фотографию с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Он назвал его своим старшим братом и отметил военное мужество.

Мы знакомы очень давно. Поэтому могу сказать уверенно, что Алексей Геннадьевич ценит настоящую дружбу, в трудную минуту готов подставить крепкое плечо, - написал Кадыров во «ВКонтакте».

Также глава Чечни отметил, каких успехов добился Дюмин, будучи губернатором Тульской области меньше трех лет. В заключении Кадыров пожелал ему здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU