Новый глава Ингушетии не планирует серьезно менять правительство

СЕГОДНЯ 14:55 2019-06-27T14:55:21+03:00

Такого решения он будет придерживаться, как минимум, до всеобщих выборов

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Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что кардинальных кадровых изменений в правительстве республики ждать не стоит. За время своего руководства он хочет присмотреться к нынешним сотрудникам, а потом принимать решения, заявил Калиматов перед Народным собранием. Как отметил новый глава, перед парламентом и правительством будут стоять все те же задачи.

Напомним, в среду президент России Владимир Путин одобрил отставку Юнус-Бека Евкурова и назначил на его место Махмуда-Али Калиматова. Ранее новый главы занимал должность прокурора Ингушетии. Ему поставили цель объединить ингушский народ, который сейчас находится в разобщении.

ИСТОЧНИК KP.RU