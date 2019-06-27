Трое чиновников из Дагестана заработали на постройке школ почти 250 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:14 2019-06-27T15:44:01+03:00

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Следственный комитет России по Дагестану завел три уголовных дел против заместителей главы Дирекции единого государственного заказчика-застройщика Дагестана. Их обвиняют в превышении полномочий.

Среди подозреваемых были три заместителя директора ГКУ "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика": Саад Саидов, Юсуп Русулов и Магомедамин Казакбиев.

- Они подозреваются в превышении своих служебных полномочий при реализации инвестиционных проектов по приобретению школ (третья часть 286 статьи УК РФ), - говорится в сообщении ведомства.

Как уверяет следствие, в 2017 году они подписали от имени республиканской власти инвестиционные контракты, не имея на это прав. Таким образом, Саидов получил 183 миллиона рублей, Русулов — больше 52 миллионов, а Казакбиев — около шести. Следствие хочет заключить подозреваемых под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU