2019-06-27T15:16:00+03:00
Здоровье

На Ставрополье проживает около 4300 человек с ВИЧ

Три дня в городах края шла акция по бесплатному и анонимному тестированию на ВИЧ
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Пятигорске, Кисловодске, Невинномысске, Ставрополе и Ессентуках три дня делали бесплатный и анонимные тесты на ВИЧ. 400 человек пришли провериться, в основном молодежь, сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Сегодня в мире живут с этим вирусом около 37 млн человек. Каждый день в нашей стране заражается около 200 человек.

По данным краевого центра СПИД в крае проживает около 4300 человек с ВИЧ. Они получают лечение и живут вполне нормальной жизнью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Шойгу не стал комментировать новости о назначении Евкурова его замом
Железноводск в 2019 году собрал с туристов больше денег, чем Пятигорск
Под Дербентом нашли старейший христианский храм
Машина перевернулась на дороге в Ставрополе
Как Сбербанк отметил День рождения банкомата
21 район Ставрополья заражен саранчой
Дмитрий Медведев и Вячеслав Битаров обсудили вопросы социально-экономического развития Северной Осетии
Владимир Ситников о потере урожая на Ставрополье: «Косим то, что есть»!
«Ситуация сложная»: аграрии Минвод рассказали о видах на урожай
Ставропольцы стали реже брать кредиты
Рекорд России установили воздухоплаватели в Железноводске
Самый зрелищный бой ждет гостей парка Ставрополя
Дагестанские чиновники «потеряли» 241 миллион при строительстве школ
Экс-глава Ингушетии Евкуров: «Завтра я ухожу из соцсетей»
Трое чиновников из Дагестана заработали на постройке школ почти 250 миллионов рублей
Ярмарка в Ставрополе передислоцируется в центр
Новый глава Ингушетии не планирует серьезно менять правительство
На Ставрополье получили срок два наркодилера
В Ставрополе прекращены поиски 7-летнего мальчика
Кадыров побратался с третьим возможным преемником Путина
Со стен «Динамо» в Ставрополе стирают англоязычные граффити