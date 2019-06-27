На Ставрополье проживает около 4300 человек с ВИЧ

СЕГОДНЯ 15:16 2019-06-27T15:16:00+03:00

Три дня в городах края шла акция по бесплатному и анонимному тестированию на ВИЧ

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В Пятигорске, Кисловодске, Невинномысске, Ставрополе и Ессентуках три дня делали бесплатный и анонимные тесты на ВИЧ. 400 человек пришли провериться, в основном молодежь, сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Сегодня в мире живут с этим вирусом около 37 млн человек. Каждый день в нашей стране заражается около 200 человек.

По данным краевого центра СПИД в крае проживает около 4300 человек с ВИЧ. Они получают лечение и живут вполне нормальной жизнью.

ИСТОЧНИК KP.RU