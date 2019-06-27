Экс-глава Ингушетии Евкуров: «Завтра я ухожу из соцсетей»

СЕГОДНЯ 15:29 2019-06-27T15:29:55+03:00

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Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров попрощался с коллегами по работе и извинился перед ними лично. Также он попросил их трудиться в привычном режиме и помогать новому начальнику.

- Пришло время попрощаться, хочу сказать спасибо. Уверен, что наши перемещения глав субъектов не должны вас касаться. У вас есть должностные обязанности, которые вы должны выполнять в том же режиме, - заявил Евкуров.

Напомним, в среду отставку Евкурова одобрил Владимир Путин. Он назначил главой Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, который будет на посту до единого дня голосвания. Президент поручил новому лидеру объединить ингушский народ, в котором зреет разобщение.

ИСТОЧНИК KP.RU