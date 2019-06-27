«Ситуация сложная»: аграрии Минвод рассказали о видах на урожай

СЕГОДНЯ 16:16 2019-06-27T16:16:48+03:00

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Сегодня в Минеральных Водах министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников встретился с представителями АПК округа и обсудил с ними стартовавшую в регионе уборку урожая зерновых, вопросы противопожарной безопасности и положения дел в хозяйствах.

Как отметил и. о. руководителя Управления сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа Рустам Безиркянов, уборка зерновых стартовала еще 17 июня, 25-го к ней приступили все действующие на территории муниципалитета хозяйства и фермеры. При этом, подчеркнул Рустам Николаевич, с урожаем в текущем году сложилась достаточно сложная ситуация.

- Если по ячменю у нас картина приемлемая (42 центнера с гектара), то горох в этом году «подкачал» - собираемость от 8 до 12 центнеров. Сложности есть и по пшенице, прогнозируемая собираемость по которой была 35 центнеров с гектара, а по факту видим результат в 27, 20, 17 центнеров. Да, где-то, конечно, «выстреливает» в ЛПХ (за 50 центнеров), но это единичный случай, - рассказал главе краевого минсельхоза Безиркянов.

Потери, к слову, есть не только у крупных сельхозпроизводителей, но и у фермеров, поэтому из заявленных на текущий год 147 тысяч тонн валового сбора в настоящий момент прогнозируемая собираемость упала до 130 тысяч. Причина столь существенных потерь, отметили в на встрече присутствующие, - засуха: в ряде территорий Минераловодского горокруга, где расположены поля сельхозназначения, последние осадки выпали в конце мая. Кроме того, нынешняя бесснежная зима оставила метровый слой земли без запасов влаги, которой сегодня, в засуху, могли бы подпитываться растения.

По словам Владимира Ситникова, такой результат для аграрной территории явно не тот, который ожидали, однако ситуацию уже не исправить, поэтому нужно косить то, что есть.

Владимир Николаевич в рамках встречи также интересовался вопросами противопожарной безопасности. Как заметил первый замглавы администрации Минераловодского городского округа Вадим Малых, накануне было проведено внеплановое заседание Комиссии по ЧС, где собрались все заинтересованные службы, и все рекомендации, касающиеся вопросов противопожарной безопасности, были озвучены. Вся информация, подчеркнул Вадим Георгиевич, с заседания комиссии будет сегодня доведена до непосредственных исполнителей.

- Я попрошу не стесняться в штрафах, если предупреждения не помогают, - отметил Ситников, подчеркнув, что на сегодняшний день зарегистрировано более 20 пожаров, на которых потеряли полтысячи гектаров, причина большинства возгораний - человеческий фактор. С фермерами необходимо говорить об этом, - уверен министр.

Кроме того, Владимир Ситников интересовался у минераловодцев положением дел в хозяйствах, призвал охотнее пользоваться льготными кредитами и инструментами лизинга, а также заслушал специалистов сферы АПК по личным вопросам.

ИСТОЧНИК KP.RU