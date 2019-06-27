Дмитрий Медведев и Вячеслав Битаров обсудили вопросы социально-экономического развития Северной Осетии

СЕГОДНЯ 16:34 2019-06-27T16:34:29+03:00

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Глава Северной Осетии доложил премьер-министру об участии республики в 50 из 67 федеральных проектов, входящих в состав нацпроектов. В текущем году на реализацию мероприятий, предусмотренных национальными проектами, в республику направят 6,45 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 5,92 млрд рублей и 530 млн рублей из республиканского.

Национальные проекты, как подчеркивалось в ходе беседы, позволили увеличить масштабы решения вопросов и объемы финансирования, а также охватить новые направления, которым ранее не уделялось достаточного внимания в государственных программах РФ.

В Северной Осетии существенно увеличились ассигнования на развитие детского здравоохранения - с 382,19 млн рублей до 766,50 млн рублей, на развитие малого и среднего предпринимательства - с 35,10 млн рублей до 163,90 млн рублей. На ликвидацию накопленного экологического ущерба, что предусматривает рекультивацию Унальского и Фиагдонского хвостохранилищ, направлено 600 млн рублей.

- Это не просто новые цифры, не просто увеличение финансирования. За каждым дополнительным рублем стоят новые возможности для российских регионов, особенно для дотационных и высокодотационных. Вместе с тем мы понимаем, что для нас это совершенно новый уровень ответственности, - отметил Вячеслав Битаров.

В Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года включен проект по реконструкции автомобильной дороги «Кавказ - Хурикау - Малгобек - Моздок». Это будет дорога 3-й категории с капитальным асфальтобетонным покрытием и двумя полосами движения. Глава республики заверил Дмитрия Медведева, что все средства, выделенные из федерального бюджета на реализацию данного проекта, будут освоены в срок.

В рамках встречи Вячеслав Битаров обратился премьер-министру за поддержкой по ряду важных для республики направлений деятельности. В частности, речь шла о переселении граждан, проживающих в зонах оползневой опасности, - для решения проблемы нужно около 700 млн рублей, что позволит переселить в безопасные места более 3 тысяч человек. Также речь шла о необходимости капремонтов имеющихся зданий школ и оснащения их современным оборудованием, что потребует около 2,5 млрд рублей.

Кроме того, Вячеслав Битаров обратился с просьбой о содействии в вопросе обеспечения целевыми квотами для поступления в вузы детей, пострадавших в результате террористического акта 1 - 3 сентября в бесланской школе № 1.

Немаловажное значение имеет финансовая поддержка федерального центра для проведения капитального ремонта Северо-Кавказского многопрофильного медицинского центра Министерства здравоохранения РФ и реконструкции стадиона «Спартак».

ИСТОЧНИК KP.RU