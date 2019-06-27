2019-06-27T17:17:12+03:00
Экономика

Железноводск в 2019 году собрал с туристов больше денег, чем Пятигорск

Хотя на двоих Железноводск и Пятигорск за 5 месяцев 2019 года собрали почти 38 млн рублей
Полина ШАПОШНИКОВА
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Советник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае Сергей Владимиров сообщил в соцсетях о первых итогах по курортному сбору в городах КМВ. В Железноводске и Пятигорске за 5 месяцев 2019 года собрано почти 38 млн рублей. Железноводск опять обгоняет Пятигорск почти на миллион рублей - 19, 42 млн рублей против 18, 48 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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