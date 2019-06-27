2019-06-27T17:48:09+03:00
Политика

Шойгу не стал комментировать новости о назначении Евкурова его замом

Министр обороны попросил спросить это у экс-главы Ингушетии
Антон ШАПОВАЛОВ
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Министр обороны России Сергей Шойгу не прокомментировал информацию о том, что бывший руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров станет его заместителем. Такой вопрос ему пытался задать журналист на одном из мероприятий.

- Вы у него спросите, - отрезал министр.

Кроме этого, Шойгу промолчал, когда ему задали вопрос о том, может ли случиться такое назначение.

Напомним, президент России Владимир Путин в среду одобрил отставку Евкурова с поста главы Ингушетии. Его временным преемником назначили Махмуд-Али Калиматова. В четверг появилась информация о дальнейшей судьбе Евкурова: его вскоре назначат заместителем министра обороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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