Шойгу не стал комментировать новости о назначении Евкурова его замом
Министр обороны России Сергей Шойгу не прокомментировал информацию о том, что бывший руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров станет его заместителем. Такой вопрос ему пытался задать журналист на одном из мероприятий.
- Вы у него спросите, - отрезал министр.
Кроме этого, Шойгу промолчал, когда ему задали вопрос о том, может ли случиться такое назначение.
Напомним, президент России Владимир Путин в среду одобрил отставку Евкурова с поста главы Ингушетии. Его временным преемником назначили Махмуд-Али Калиматова. В четверг появилась информация о дальнейшей судьбе Евкурова: его вскоре назначат заместителем министра обороны.
ИСТОЧНИК KP.RU
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