Бывший тренер «Анжи» поменял тренерскую скамейку

СЕГОДНЯ 18:21 2019-06-27T18:21:44+03:00

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Экс-тренер махачкалинского «Анжи» Гаджи Гаджиев стал президентом футбольного клуба «Махачкала». Об этом объявил сам Гаджиев.

Новый клуб создали в тот момент, когда было не понятно, что будет с «Анжи». В итоге на прошлой неделе «Махачкала» прошла регистрацию и получила лицензию. Как уточнил Гаджиев, клуб будет состоять из воспитанников местных футбольных школ. Кроме этого, президент «Махачкалы» пояснил, что они будут третьим клубом республики после брендового «Анжи» и «Легиона».

ИСТОЧНИК KP.RU