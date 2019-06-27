За драку, чуть не повлекшую смерть, будут судить жителя Дагестана

СЕГОДНЯ 18:34 2019-06-27T18:34:08+03:00

Против него возбуждено уголовное дело

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Следственный комитет России по Дагестану возбудил уголовное дело против 29-летнего жителя Кизилюртовского района. Ему вменяют третью часть 30 статьи и первую часть 105 статьи УК РФ (покушение на убийство).

Как уверяет следствие, 23 июня в Махачкале повздорили двое парней. Конфликт перерос в драку, в результате которой подозреваемый нанес 28-летнему парню множество ударов ножом в разные части тела. Вовремя подоспевшие врачи успели спасти раненого.

Подозреваемого быстро задержали и арестовали. Сейчас следствие проводит ряд проверок и нарабатывает доказательную базу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU