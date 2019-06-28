Матвиенко в Кисловодске - почётный гражданин
Кандидатуру спикера Совфеда выдвинули журналисты
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В благодарность за патронаж Кисловодска, в курортном городе председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко присвоили звание почетного гражданина города.
Ее кандидатуру представила местная организация СЖР, к ним присоединился Общественный совет, а депутаты единогласно поддержали. Матвиенко обратила внимание правительства к проблемам Кисловодска и контролировала процесс его восстановления. Председатель Совета Федерации навещает курорт с рабочими визитами.
ИСТОЧНИК KP.RU