2019-06-28T11:27:13+03:00
Политика

Матвиенко в Кисловодске - почётный гражданин

Кандидатуру спикера Совфеда выдвинули журналисты
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В благодарность за патронаж Кисловодска, в курортном городе председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко присвоили звание почетного гражданина города.

Ее кандидатуру представила местная организация СЖР, к ним присоединился Общественный совет, а депутаты единогласно поддержали. Матвиенко обратила внимание правительства к проблемам Кисловодска и контролировала процесс его восстановления. Председатель Совета Федерации навещает курорт с рабочими визитами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве приказали Кавказу больше рожать
В Чечне зарплаты платят, а Дагестан задолжал работникам 69 млн рублей
Замглавы медико-социальной экспертизы Минтруда Дагестана перевели под домашний арест
В Ставрополе наградили подвижников охраны психического здоровья
120 тысяч ставропольцев ежегодно ищут работу
Вузы Кавказа остались вне сотни лучших по версии Forbes
На Ставрополье создана комиссия по уточнению границ
Шоу на фонтане ждёт молодёжь Ставрополя в субботу
Ставрополец поставил 120 тысяч пачек нелегальных сигарет
Жириновский идет в парламент Карачаево-Черкесия
29 июня в Ставрополе перекроют проспект Российский
Алое облако над Ставрополем обсуждают в соцсетях
Ставропольский бюджет 2019 года подкорректировали
6 дней искали тело утонувшего подростка на Ставрополье
Появилось видео задержания крупной банды наркоторговцев из Дагестана
Американская певица из списка «Самых крутых» споет с парнями из Владикавказа