70% аккумуляторов для поездов и вагонов делается с участием Ставрополя

СЕГОДНЯ 09:25 2019-06-28T09:25:43+03:00

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В Ставрополе существует единственный в стране цех по производству гидрата закиси никселя. Вещество необходимо в производстве щелочных аккумуляторов для железнодорожного транспорта . 70% от всех отечественных щелочных аккумуляторов страны изготовлены с использованием ставропольской продукции. Однако министр энергетики, промышленности и связи края Виталий Хоценко уверен, что показатели можно увеличить.

ИСТОЧНИК KP.RU