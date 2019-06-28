70% аккумуляторов для поездов и вагонов делается с участием Ставрополя
В городе существует уникальный для страны цех
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В Ставрополе существует единственный в стране цех по производству гидрата закиси никселя. Вещество необходимо в производстве щелочных аккумуляторов для железнодорожного транспорта . 70% от всех отечественных щелочных аккумуляторов страны изготовлены с использованием ставропольской продукции. Однако министр энергетики, промышленности и связи края Виталий Хоценко уверен, что показатели можно увеличить.
ИСТОЧНИК KP.RU