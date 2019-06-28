2019-06-28T09:32:37+03:00
Происшествия

Без вести пропавшего мужчину в Лермонтове разыскивает следствие

Мужчина ушел из дома в конце апреля
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: пресс-служба СУ СКР по СКФото: пресс-служба СУ СКР по СК
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В Предгорном районе пропал мужчина 1958 года рождения, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК. 23 апреля 2019 года Александр Ананьев ушел из дома в Лермонтове и не вернулся. Мужчине на вид около 60 лет, у него среднее телосложение, седые волосы, карие глаза, рост 175 сантиметров. В день ухода был одет в джинсовые брюки, джинсовую курту и коричневые туфли. Если вам известно что-либо о судьбе Александра, следствие просит позвонить по телефону: 8(879-61) 5-06-90.

ИСТОЧНИК KP.RU

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