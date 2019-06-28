В Дагестане градом побило 600 домов

СЕГОДНЯ 09:31 2019-06-28T10:55:43+03:00

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Крыши больше 600 домов, одной школы и одной поликлиники повредил град с сильным дождем. Под удар попало четыре села Кизлярского района Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике.

- В селе Новогладовка повреждены кровли 90 домов, одного ФАПа, одной школы, разбито одно окно, а в селе Цветковка — крыши 500 домов. В Старой Серебряковке сломаны крыши 15 домов, в Хуцеевке самый незначительный ущерб: 15 крыш слегка повреждены, - сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас спасатели работают на местах происшествия. Кроме этого, туда выехал заместитель начальника дагестанского управления МЧС Муслим Девришбеков.

Ранее сообщалось, что в среду около 20 сел пяти районов Дагестана попали под сильный дождь с градом. Местные жители остались без электричества, дороги размыло. Однако пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU