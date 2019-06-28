Медведева попросили выделить квоты в вузы для детей Беслана

СЕГОДНЯ 10:06 2019-06-28T10:06:56+03:00

В этом году 15-летняя годовщина трагедии

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Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров попросил Дмитрия Медведева помочь с квотами при поступлении в вуз детей, которые пострадали в террористическом акте в бесланской школы. Об этом рассказала пресс-служба главы республики.

Битаров обратился с просьбой о содействии в вопросе обеспечения целевыми квотами для поступления в вузы детей, пострадавших в результате террористического акта 1-3 сентября 2004 года в бесланской школе №1, - говорится в сообщении.

Напомним, в 2004 году в Беслане террористы захватили школу с 1,2 тысячами заложников. Погибли 334 человека, 186 из которых были дети. Инвалидами стали 126 человек, из них 70 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU