2019-06-28T11:51:46+03:00
Происшествия

Гражданин страны НАТО работал в полиции Ставрополья и пытал людей

Даначев Олимпий Спартакович осужден на 3,3 года колонии
Полина ШАПОШНИКОВА
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Гражданин Греции, Даначев Олимпий Спартакович работал начальником отдела угрозыска в Предгорном районе, пока обстоятельство его двойного гражданства не выяснилось при проверке его по другим преступлениям.

Суд Предгорного района признал Олимпия Спартаковича виновным в незаконном лишении свободы людей и серьезном превышении должностных полномочий. Экс-начальник угрозыска, находясь под домашним арестом во время следствия, активно способствовал скорейшему раскрытию дела. Он предоставлял неизвестные ранее сведения о своих преступлениях, а в зале суда принес извинения.

Тем не менее 26 июня его приговорили на 3 года и 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 50 тыс рублей и запретом работать в на госсулужбе в течение 2 лет.

Главным управлением МВД России по Ставропольскому краю по данному факту проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудник полиции Предгорного района уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, - как сообщили в пресс-службе краевой полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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