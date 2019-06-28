Жительница Подмосковья обчистила сумку продавщицы из Дагестана

СЕГОДНЯ 10:39 2019-06-28T10:43:53+03:00

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Полиция рассмотрела заявление от 21-летней жительниц Тарумовского района. В нем она пожаловалась на то, что из её сумки похитили пять тысяч рублей. В это время потерпевшая находилась на рабочем месте.

Сотрудники МВД России по Дагестану подозревают в совершении преступления 64-летнего жительницу Московской области. Она приехала в республику, чтобы ухаживать за своей матерью. Сразу после того, как её задержали, она созналась в содеянном.

Следствие собирает последние материалы. Против женщины возбудили уголовное дело по 158 статье (кража).

ИСТОЧНИК KP.RU