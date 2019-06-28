Инспектора Гостехнадзора на Ставрополье взяли «тёпленьким»

СЕГОДНЯ 10:52 2019-06-28T10:52:30+03:00

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Госинспектор в Советском округе подозревается в покушении на взятку. Он, как главный инженер-инспектор отдела госинспекции, отвечал за состояние самоходных машин краевого минсельхоза.

Следствие установило, что в марте 2019 года подозреваемый предложил поставить на регистрационный учет два трактора без паспортов. На каждый трактор инспектор попросил по 15 тысяч рублей. Тот стал действовать через правоохранительные органы. При передаче денег инспектор был задержан. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU