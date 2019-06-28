В Тольятти убит руководитель бойцовского клуба «Ахмат»
В Тольятти нашли мертвым директора бойцовского клуба «Ахмат», передает "КП - Самара" со ссылкой на пресс-секретаря Следственного комитета по Самарской области.
Труп обнаружили в четверг вечером на одной из улиц Тольятти. В теле было несколько огнестрельных ранений. У следствие есть подозреваемый 1985 года рождения, его уже объявили в розыск.
На своем посту погибший успел пробыть двенадцать дней. Филиал «Ахмат-Тольятти» открылся 15 июня 2019 года. Его создали при содействии Рамзана Кадырова.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бандитские разборки? В Тольятти на парковке расстреляли гендиректора бойцовского клуба "Ахмат"
По подозрению в убийстве разыскивают местного хоккеиста и бизнесмена Азиза Хидирова, он может быть вооружен и опасен (ПОДРОБНЕЕ)
ИСТОЧНИК KP.RU