2019-06-28T12:16:20+03:00
Происшествия

В Тольятти убит руководитель бойцовского клуба «Ахмат»

У него нашли огнестрельное ранение
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Тольятти нашли мертвым директора бойцовского клуба «Ахмат», передает "КП - Самара" со ссылкой на пресс-секретаря Следственного комитета по Самарской области.

Труп обнаружили в четверг вечером на одной из улиц Тольятти. В теле было несколько огнестрельных ранений. У следствие есть подозреваемый 1985 года рождения, его уже объявили в розыск.

На своем посту погибший успел пробыть двенадцать дней. Филиал «Ахмат-Тольятти» открылся 15 июня 2019 года. Его создали при содействии Рамзана Кадырова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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