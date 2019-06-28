Суд продлил арест Рауфу и Раулю Арашуковым

СЕГОДНЯ 10:54 2019-06-28T10:54:19+03:00

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Басманный суд Москвы на три месяца продлил арест бывшему сенатору Рауфу Арашукову и его отцу Раулю. Расследование уголовных дел против них продолжается. Вместе с ними до 30 сентября в СИЗО останутся подельники — главы территориальных отделений «Межрегионгаза» Ставрополья и Карачаево-Черкесии.

— Ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок содержания под стражей Раулю и Рауфу Арашуковым на три месяца, вплоть до 30 сентября 2019 года, — резюмировала судья.

Сторона защиты ожидаемо настаивала на изменении меры пресечения на домашний арест или освобождении под залог. Бывший сенатор Рауф Арашуков в своей речи в очередной раз подчеркнул, что считает дело сфабрикованным и даже назвал «абсурдными» обвинения против него. По словам экс-политика, один из свидетелей сообщил следствию, что он совершил заказное убийство из-за плевка в лицо. Такая мотивация показалась ему «смешной».

Напомним, что экс-сенатора обвиняют в двух заказных убийствах, давлении на свидетеля и участии в преступном сообществе отца. Самого «газового короля», Северного Кавказа Рауля Арашукова считают главой преступной группы. Под его руководством мошенники похищали природный газ в катастрофических количествах — сумма нанесённого «Газпрому» ущерба оценивается в 30 миллиардов рублей.

По решению суда, в СИЗО останутся и подельники Арашуковых — главы местных газораспределяющих компаний. До 30 сентября продлены аресты Руслана Арашукова, Гудера Хашукаева, Алана Кятова, Игоря Травинова и Николая Романова.

ИСТОЧНИК KP.RU