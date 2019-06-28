2019-06-28T11:31:23+03:00
Происшествия

Банда малолеток разбойничала на улицах Дагестана

Их жертвой становились взрослые люди
Антон ШАПОВАЛОВ
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Банда малолеток разбойничала на улицах ДагестанаБанда малолеток разбойничала на улицах ДагестанаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Следственный комитет России по Дагестану возбудил уголовное дело в отношении четырех граждан. Старшему из них 19 лет, остальным трем — по 17 лет, передает пресс-служба ведомства.

Как уверяет следствие, 18 июня 2019 года в Махачкале группа молодых людей подошла к случайным прохожим и, угрожая ножом, потребовала отдать им все ценное. Опасаясь за жизнь, жертвы злоумышленников сделали это. В общей сложности банда получила вещи на 23 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по второй части 162 статьи (разбой, совершенный группой лиц). Банду накрыли, все молодые люди находятся под стражей. Следствие собирает необходимые данные, чтобы направить их в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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