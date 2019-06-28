2019-06-28T11:59:45+03:00
Общество

Появился клип на песню на 3 языках от начинающего артиста в Северной Осетии

В республике автору пророчат звездную карьеру [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Начинающий исполнитель из Северной Осетии Сослан Тараев сочинил песню на трех языках (русском, английском и осетинском), снял на нее клип и прославился в сети.

Ролик артист выложил у себя в Instagram. Он уже собрал 25 тысяч просмотров:

Крутую песню на 3 языках сочинил парень в Северной Осетии.

В республике артисту пророчат успех за пределами Северной Осетии и желают звездной карьеры.

Впрочем, некоторые заподозрили Тараева в плагиате, на что он сам ответил: "Мелодия у меня авторская с доками, я не заимствую".

ИСТОЧНИК KP.RU

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