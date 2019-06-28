Появилось видео задержания крупной банды наркоторговцев из Дагестана

СЕГОДНЯ 12:26 2019-06-28T12:27:16+03:00

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В социальных сетях появилось видео задержания опасных злоумышленников, которые перевозили и сбывали наркотики на Северном Кавказе. Видео опубликовала пресс-служба МВД России по Дагестану.

Ранее стало известно, что сотрудники МВД и ФСБ задержали около Дербента людей, которые причастны к покупке и сбыте опиума. Во время досмотра за обшивкой грузовика собаки нашли запрещенные вещества.

Немного погодя полиция и сотрудники Федеральной службы безопасности задержали ещё четверых компаньонов водителя грузовика с наркотиками.

Видео задержания крупной банды наркоконтрабандистов.

ИСТОЧНИК KP.RU