Появилось видео задержания крупной банды наркоторговцев из Дагестана
Видео выложило МВД по республике
Изменить размер текста:
В социальных сетях появилось видео задержания опасных злоумышленников, которые перевозили и сбывали наркотики на Северном Кавказе. Видео опубликовала пресс-служба МВД России по Дагестану.
Ранее стало известно, что сотрудники МВД и ФСБ задержали около Дербента людей, которые причастны к покупке и сбыте опиума. Во время досмотра за обшивкой грузовика собаки нашли запрещенные вещества.
Немного погодя полиция и сотрудники Федеральной службы безопасности задержали ещё четверых компаньонов водителя грузовика с наркотиками.
Видео задержания крупной банды наркоконтрабандистов.
ИСТОЧНИК KP.RU