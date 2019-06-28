6 дней искали тело утонувшего подростка на Ставрополье

СЕГОДНЯ 12:42 2019-06-28T12:42:53+03:00

17-летний юноша утонул 21 июня во время отдыха с товарищами

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В Советском городском округе утонул 17-летний подросток. 21 июня юноша отдыхал у водоема в селе Солдато-Александровском вместе с одноклассниками. Ребята решили переплыть от берега до острова в середине карьера.

Молодой человек обессилел, начал тонуть. Спасти мальчика не успели. Спасатели вели поиски тела на глубине 6 метров в мутной воде. Только спустя 6 дней смогли передать тело сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU