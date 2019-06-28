Ставропольский бюджет 2019 года подкорректировали

СЕГОДНЯ 12:46 2019-06-28T12:46:16+03:00

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В правительстве Ставропольского края утвержден проект поправок к региональному бюджету на 2019 год. Объем расходов составит 114 млрд рублей, доходов — 109 млрд рублей. Размер дефицита и госдолга для края не изменится, сообщили в пресс-службе министерства финансов края.

За 5 месяцев текущего года перевыполнен план по налоговым и неналоговым доходам. Поступление налога на прибыль организаций в 2019 году составил 64% к годовым назначениям.

Дополнительные средства пойдут на проект реконструкции Кисловодской городской больницы, строительство дома для сирот, строительство центра спортподготовки.

Проект передадут в Думу края на рассмотрение, сообщили в пресс-службе министерства финансов Ставропольского края.

ИСТОЧНИК KP.RU