2019-06-28T13:06:52+03:00
Общество

Алое облако над Ставрополем обсуждают в соцсетях

Необычные краски неба поразили ставропольцев 27 июня
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: Нетипичный СтавропольФото: Нетипичный Ставрополь
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27 июня в Ставрополе наблюдали необычное явление — огненное облако на закате дня. Ярко-оранжевое облако в полнеба пылало над городом. Многие ставропольчане не преминули воспользоваться удачным моментом для фотосессии.

Ученые объясняют такое явление по-разному. Условиями облачности, особенностями местности и сильными ветрами с пылью. По народным предметам алое небо — предвестник дождя. Ливни как раз и обещают нам синоптики на выходных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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