Жириновский идет в парламент Карачаево-Черкесия

СЕГОДНЯ 13:12 2019-06-28T13:12:20+03:00

Он возглавляет список партии на этих выборах

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В список ЛДПР на выборах в парламент Карачаево-Черкесию первым поставили Владимира Жириновского. Голосование пройдет 8 сентября.

Вторым стал глава координационного отделения партии в КЧР Олег Жедяев. Как он признался, партия пока что не прошла процедуру регистрации на выборах.

Это уже не первая выходка Жириновского, которую он устраивает на Северном Кавказе. В 2017 году он баллотировался на выборы в гордуму Черкесска, но после избрания от должности отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU