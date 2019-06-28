Жириновский идет в парламент Карачаево-Черкесия
Он возглавляет список партии на этих выборах
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В список ЛДПР на выборах в парламент Карачаево-Черкесию первым поставили Владимира Жириновского. Голосование пройдет 8 сентября.
Вторым стал глава координационного отделения партии в КЧР Олег Жедяев. Как он признался, партия пока что не прошла процедуру регистрации на выборах.
Это уже не первая выходка Жириновского, которую он устраивает на Северном Кавказе. В 2017 году он баллотировался на выборы в гордуму Черкесска, но после избрания от должности отказался.
ИСТОЧНИК KP.RU