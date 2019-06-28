Ставрополец поставил 120 тысяч пачек нелегальных сигарет

СЕГОДНЯ 13:22 2019-06-28T13:22:24+03:00

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На Ставрополье пресечена деятельность мужчины, организовавшего поставку немаркированных табачных изделий. При обыске у мужчины изъято 120 тысяч пачек сигарет на общую стоимость 14 млн 434 тысячи 614 рублей. Возбуждено уголовное дело. В июне Предгорный районный суд вынес приговор: 2 года условно со штрафом в 100 тысяч рублей в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU