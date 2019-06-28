Шоу на фонтане ждёт молодёжь Ставрополя в субботу
Выступят ди-джеи и кавер-группы
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29 июня молодежь Ставрополя приглашают отметить «профессиональный» праздник. Основные мероприятия развернутся на площади Святого князя Владимира. В этот день подведут итоги молодежных конкурсов «Слоговидение», «Молодежь в объективе», «Фактология», «Ставрополье-это мы!».
Раскачивать толпу начнут кавер-группы «ORANGE» и «Личности». Вишенкой на торте станут выступления ди-джеев «Magnit & Slider» с 21:00. Праздник закончится светомузыкальным шоу на самом грандиозном фонтане юга России, сообщают в пресс-службе администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU