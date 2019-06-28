На Ставрополье создана комиссия по уточнению границ

СЕГОДНЯ 13:51 2019-06-28T13:51:33+03:00

Для каждого субъекта, граничащего со Ставропольским краем, будет создана отдельная группа

Изменить размер текста: A A

Губернатор края подписал документ о создании межведомственной комиссии по урегулированию споров о границах региона. Помимо общей комиссии, передает «Newstracker», будут созданы группы по работе с каждым из граничащих со Ставропольем субъектов.

Комиссия будет иметь право на сбор документов и запрос информации в госорганах для установления точных границ.

Решение комиссия будет передавать главе края.

ИСТОЧНИК KP.RU