2019-06-28T13:51:33+03:00
Политика

На Ставрополье создана комиссия по уточнению границ

Для каждого субъекта, граничащего со Ставропольским краем, будет создана отдельная группа
Полина ШАПОШНИКОВА
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Губернатор края подписал документ о создании межведомственной комиссии по урегулированию споров о границах региона. Помимо общей комиссии, передает «Newstracker», будут созданы группы по работе с каждым из граничащих со Ставропольем субъектов.

Комиссия будет иметь право на сбор документов и запрос информации в госорганах для установления точных границ.

Решение комиссия будет передавать главе края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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