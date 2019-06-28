На Ставрополье создана комиссия по уточнению границ
Для каждого субъекта, граничащего со Ставропольским краем, будет создана отдельная группа
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Губернатор края подписал документ о создании межведомственной комиссии по урегулированию споров о границах региона. Помимо общей комиссии, передает «Newstracker», будут созданы группы по работе с каждым из граничащих со Ставропольем субъектов.
Комиссия будет иметь право на сбор документов и запрос информации в госорганах для установления точных границ.
Решение комиссия будет передавать главе края.
ИСТОЧНИК KP.RU