2019-06-28T14:14:10+03:00
Общество

Вузы Кавказа остались вне сотни лучших по версии Forbes

Университеты Северного Кавказа не попадают в рейтинг второй год подряд
Антон ШАПОВАЛОВ
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Вузы Кавказа остались вне сотни лучших по версии ForbesВузы Кавказа остались вне сотни лучших по версии ForbesФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Издание Forbes составило рейтинг самых элитных университетов России. В десятку лучших вошло семь вузов из Москвы и по одному из Санкт-Петербурга, Подмосковья и Томска. Северный Кавказ не попал даже в сотку, сообщает издание.

Forbes сделала акцент на трех показателях, у которых свой максимальный балл. Так, за «качество образования» можно было получить максимум 50 баллов, за «востребованность выпускников» - 30 баллов, а за «фактор Forbes», или за элитность - 20 баллов. Как отмечает издание, ни один вуз не получил максимальный балл хотя бы по одному критерию.

Не известно, какие баллы получили вузы Северного Кавказа. Ни один из них в рейтинг не попал. Самым ближайшим университетом, который оказался в Топ-100, является Южный федеральный университет в Ростове-на-Дону.

Forbes составляет рейтинг уже второй раз. В прошлом году северокавказские университеты тоже оказались за бортом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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