2019-06-28T14:15:36+03:00
Общество

120 тысяч ставропольцев ежегодно ищут работу

47% жителей края предпочитают искать работу самостоятельно
Полина ШАПОШНИКОВА
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Чуть меньше половины ставропольцев ищут работу самостоятельно, в том числе через интернет. Данные приводит «Победа26» , ссылаясь на замглаву регионального минтруда Бориса Семеняка.

30% жителей приходят в центры занятости, 23% идут к знакомым, в кадровые агентства и службы организаций.

Каждый год в поисках работы находятся 120 тысяч жителей края. Однако количество безработных ставропольцев одно из самых низких по стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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